В Литву прибудет штабная команда бригады НАТО

Представители будущего штаба бригады Североатлантического альянса, которую намечено дислоцировать в Литве под командованием Германии, прибывают к месту службы в балтийской республике.

Представители будущего штаба бригады Североатлантического альянса, которую намечено дислоцировать в Литве под командованием Германии, прибывают к месту службы в балтийской республике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире национального радио LRT сообщил в воскресенье глава Минобороны Арвидас Анушаускас.

"Паромом из Киля в Клайпеду сегодня прибывают военнослужащие Германии - около 100 человек с необходимой техникой. Затем они проследуют в Руклу, где приступят к формированию штабного подразделения бригады", - сказал он.

В военном городке в Рукле Йонавского района дислоцирован сводный батальон НАТО передового базирования, руководство которым взяла на себя Германия. Аналогичную роль Берлин сыграет при формировании бригады альянса, решение о размещении которой в Литве было принято на саммите НАТО в июне.