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В Литву поступило более 50 армейских грузовиков по контракту на €47 млн

В Литву поступило более 50 армейских грузовиков по контракту на €47 млн Партия армейских грузовиков поступила в Литву в рамках контракта стоимостью 47 млн евро.
Другие страны
24 октября 2024 г. 18:11
В Литву поступило более 50 армейских грузовиков по контракту на €47 млн

Партия армейских грузовиков поступила в Литву в рамках контракта стоимостью 47 млн евро.

Как передает Report, об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"Согласно заключенной договоренности, Литва получила 51 грузовик марки Mercedes-Benz Unimog U5000", - говорится в сообщении.

В рамках контракта, подписанного в 2021 году, была запланирована поставка 170 таких машин.

Отметим, что закупаемые Литвой грузовики намечено использовать для материально-технического снабжения подразделений, выполнения медицинско-эвакуационных задач, а также в специальных операциях. Грузовики способны преодолевать водные преграды глубиной до 1,2 м, что делает их особенно эффективными на труднопроходимых участках во время учений.

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