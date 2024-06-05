В Литву поступила вторая партия армейских вездеходов по контракту на €32 млн

Вторая партия армейских вездеходов, закупленных Литвой по контракту на сумму 32 млн евро, прибыла в страну.

Вторая партия армейских вездеходов, закупленных Литвой по контракту на сумму 32 млн евро, прибыла в страну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны Литвы.

"Поступившие вездеходы являются незаменимым транспортным средством для выполнения задач как в мирное время, так и для тыловых операций, логистических заданий", - говорится в сообщении.

Литва закупила вездеходы Mercedes-Benz G 350. Сумма контракта составляет около 32 млн евро. Первая партия машин, общее число которых не уточняется, прибыла в страну осенью 2023 года. Поставкой второй партии контракт завершен. Кто именно стал поставщиком техники, также не уточняется.

Ранее армия пользовалась модификацией Mercedes-Benz GD 290. Эти вездеходы, закупленные шесть лет назад, полностью за время эксплуатации, как утверждают военные, себя оправдали.