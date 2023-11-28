В Литву поступила первая партия армейских вездеходов на сумму 32 млн евро

Первая партия армейских вездеходов, закупленных Литвой по контракту на сумму 32 млн евро, прибыла в Литву.

Первая партия армейских вездеходов, закупленных Литвой по контракту на сумму 32 млн евро, прибыла в эту страну.

Как передает Report , об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"Автопарк нашей армии пополнился новой необходимой техникой. Поступившие вездеходы являются незаменимым транспортным средством для выполнения задач как в мирное время, так и для тыловых операций", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Арвидаса Анушаускаса.

Литва закупает вездеходы Mercedes-Benz G350. Сумма контракта составляет около 32 млн евро. Остальные машины, число которых не уточняется, должны прибыть в балтийскую республику в течение 2024 года.