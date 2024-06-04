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В Литву для участия в учениях НАТО прибудут более 50 военных кораблей

В Литву для участия в учениях НАТО прибудут более 50 военных кораблей Около 4 тыс. военнослужащих стран НАТО на более чем 50 военных кораблях прибудут в Литву для участия в крупнейших на Балтике морских учениях Baltops-2024.
Другие страны
4 июня 2024 г. 20:14
В Литву для участия в учениях НАТО прибудут более 50 военных кораблей

Около 4 тыс. военнослужащих стран НАТО на более чем 50 военных кораблях прибудут в Литву для участия в крупнейших на Балтике морских учениях Baltops-2024.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам командующий ВМС Литвы адмирал Гедрюс Пременецкас.

"Около 30 кораблей пришвартуются в Клайпедском государственном порту, еще несколько в зависимости от ставящихся перед ними задач останутся за пределами порта", - сказал он.

По его словам, кроме кораблей, которые представляют ВМС 21 страны, в учениях задействованы 45 военных самолетов. Как утверждает адмирал, это крупнейшие военные маневры на Балтике за все время проведения морских учений. Они продлятся до 22 июня.

Основными задачами Baltops-2024 являются демонстрация стратегического взаимодействия партнеров по НАТО на тактическом и операционном уровнях, отработка совместных действий в кризисной обстановке.

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