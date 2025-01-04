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В Литве ждут от стран Балтии единой позиции по противопехотным минам

В Литве ждут от стран Балтии единой позиции по противопехотным минам Страны Балтии должны сформировать единую позицию по противопехотным минам, вопрос о выходе из международной конвенции по запрету которых (Оттавская конвенция) ставят на повестку дня военные.
Другие страны
4 января 2025 г. 12:07
В Литве ждут от стран Балтии единой позиции по противопехотным минам

Страны Балтии должны сформировать единую позицию по противопехотным минам, вопрос о выходе из международной конвенции по запрету которых (Оттавская конвенция) ставят на повестку дня военные.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила журналистам министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

"В ближайшее время мы согласуем формат для консультаций по данному вопросу граничащих с Россией и Беларусью стран региона. Желательно выработать общую позицию", - сказала она.

Министр добавила, что она поддерживает все инициативы, направленные на укрепление обороноспособности Литвы. "Положительно оцениваю все шаги по укреплению нашего оборонного потенциала. Сейчас ждем выводов военного экспертного совета", - отметила Шакалене.

В июле 2024 года Сейм (парламент) Литвы принял решение о выходе страны из конвенции по запрету кассетных боеприпасов.

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