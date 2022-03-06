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В Литве заявили, что НАТО меняет в странах Балтии стратегию сдерживания

В Литве заявили, что НАТО меняет в странах Балтии стратегию сдерживания Североатлантический альянс с учетом обострения геополитической обстановки на фоне украинского кризиса пришел к выводу о необходимости изменения своей стратегии сдерживания, которая действовала в странах Балтии, на оборонительную стратегию.
Другие страны
6 марта 2022 г. 17:48
В Литве заявили, что НАТО меняет в странах Балтии стратегию сдерживания

Североатлантический альянс с учетом обострения геополитической обстановки на фоне украинского кризиса пришел к выводу о необходимости изменения своей стратегии сдерживания, которая действовала в странах Балтии, на оборонительную стратегию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье заявил журналистам министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Итогом встреч в Брюсселе глав МИД Евросоюза и НАТО стало решение о необходимости пересмотра стратегии безопасности альянса для стран Балтии. От сдерживания мы переходим на стратегию обеспечения обороны. Уточняются детали, что необходимо сделать", - сказал он.

Вильнюс, по словам Ландсбергиса, информирует НАТО о своих потребностях и тонких местах в сфере безопасности. "Мы направляем реальные предложения, которые берутся на заметку", - утверждал министр.

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