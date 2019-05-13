​В Литве завершилось голосование на выборах президента

Голосование на выборах президента Литвы завершилось, в 20:00 закрылись около двух тысяч избирательных участков, на которых 2,472 млн обладающих правом голоса граждан могли сделать свой выбор в пользу одного из девяти кандидатов на пост главы государства.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

По данным на 20:00, явка избирателей на выборы и два референдума составила 56,5%.

Как заявила председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матийошайтите, избирателям в Вильнюсском районе не хватило бюллетеней.

Отмечается, что на три участка были привезены дополнительные экземпляры.

12 мая в Литве граждане проголосовали на президентских выборах, а также двух референдумах — о введении двойного гражданства и о сокращении на 15% депутатского корпуса.