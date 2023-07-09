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В Литве запретят использование дронов на время саммита НАТО

В Литве запретят использование дронов на время саммита НАТО На время саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля, в Литве запрещены дроны и коммерческие рейсы.
Другие страны
9 июля 2023 г. 18:41
В Литве запретят использование дронов на время саммита НАТО

На время саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля, в Литве запрещены дроны и коммерческие рейсы.

Как передает Report, об этом сообщает издание Bernardinai 9 июля со ссылкой на директора Центра аэрокосмических данных Игнаса Даэула.

"Мы понимаем и поддерживаем ответственное и законное использование дронов, мы полностью поддерживаем эти необходимые меры предосторожности, которые принимаются во время таких мероприятий высокого уровня", - отметил он.

В Центре аэрокосмических данных пояснили, что запрет на запуски беспилотников связан с угрозой сбора шпионской информации о местах проведения саммита.

Однако использование дронов разрешается полиции - с помощью БПЛА будут выявляться взрывные устройства и другие опасные материалы.

Также в материале указано, что в течение двух дней, пока будет проводиться саммит, вильнюсский международный аэропорт будет закрыт для коммерческих полетов, следует из приказа минтранса республики.

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