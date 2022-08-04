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В Литве закончились места для беженцев из Украины

В Литве закончились места для беженцев из Украины Население Литвы больше не располагает возможностью для размещения беженцев из Украины.
Другие страны
4 августа 2022 г. 20:48
В Литве закончились места для беженцев из Украины

Население Литвы больше не располагает возможностью для размещения беженцев из Украины.

Как передает Report со ссылкой на литовское агентство ELTA, об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты прибалтийской республики.

"Готовность литовского общества принять украинцев сейчас все еще остается очень важной, однако координирующая этот процесс организация уже не раз в последнее время сигнализировала, что возможности размещения у населения исчерпаны", - указывается в сообщении.

Как заявила представитель Красного Креста в Литве Луки Лесаускайте, прогнозируется, что поток украинских беженцев в страну возрастет с приходом холодов, их число в республике может достигнуть 100 тысяч.

На данный момент в стране зарегистрировано около 61 тысячи беженцев, в среднем в неделю прибывает около 150 человек.

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