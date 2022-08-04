В Литве закончились места для беженцев из Украины

Население Литвы больше не располагает возможностью для размещения беженцев из Украины.

Население Литвы больше не располагает возможностью для размещения беженцев из Украины.

Как передает Report со ссылкой на литовское агентство ELTA, об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты прибалтийской республики.

"Готовность литовского общества принять украинцев сейчас все еще остается очень важной, однако координирующая этот процесс организация уже не раз в последнее время сигнализировала, что возможности размещения у населения исчерпаны", - указывается в сообщении.

Как заявила представитель Красного Креста в Литве Луки Лесаускайте, прогнозируется, что поток украинских беженцев в страну возрастет с приходом холодов, их число в республике может достигнуть 100 тысяч.

На данный момент в стране зарегистрировано около 61 тысячи беженцев, в среднем в неделю прибывает около 150 человек.