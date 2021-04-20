В Литве зафиксирована неизвестная мутация коронавируса

Большинство из них, как отметили медики, переболели бессимптомной формой, несколько человек были госпитализированы

Неизвестная мутация коронавируса зафиксирована в литовском городе Аникщяй.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире национального радио сообщила во вторник директор регионального департамента Национального центра общественного здоровья Бируте Сапкаускене.

"В районном центре Аникщяй зафиксированы несколько десятков случаев коронавируса, вызванного мутацией, которая не связана с британским, южноафриканским или каким-то другим известным нам штаммом", - утверждала она. В других местах Литвы, по словам директора, эта разновидность мутировавшего коронавируса не обнаружена.

"Зафиксированы 35 случаев в Аникщяй. Около трети людей, которые были носителями этого штамма, уже выздоровели", - сообщила Сапкаускене.

Большинство из них, как отметили медики, переболели бессимптомной формой, несколько человек были госпитализированы. "Ничего необычного как будто нет. Данных о том, что зафиксированная разновидность особенно агрессивна в смысле передачи от человека человеку, не получено. Необходимы дальнейшие наблюдения", - сказала директор.