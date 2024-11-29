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В Литве задержали членов преступной группировки, присвоивших 40 млн евро

В Литве задержали членов преступной группировки, присвоивших 40 млн евро Члены международной преступной группировки, присвоившие в результате мошеннических операций 40 млн евро, задержаны в Литве.
Другие страны
29 ноября 2024 г. 16:19
В Литве задержали членов преступной группировки, присвоивших 40 млн евро

Члены международной преступной группировки, присвоившие в результате мошеннических операций 40 млн евро, задержаны в Литве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Служба расследования финансовых преступлений при МВД страны.

"Задержаны два человека. Мошенники учредили девять фиктивных компаний, с использованием которых из бюджета стран ЕС было похищено 40 млн евро налога на добавленную стоимость", - говорится в сообщении.

Наибольший ущерб нанесен государственных финансам Германии, Италии, Испании, Нидерландов и Франции. Ущерб Литве подсчитывается.

Всего, согласно сообщению, преступная схема принесла действовавшим сообща злоумышленникам из Литвы, Латвии и Эстонии около 300 млн евро.

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