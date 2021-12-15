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В Литве выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

В Литве выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом В Литве выявили два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон".
Другие страны
15 декабря 2021 г. 20:28
В Литве выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

В Литве выявили два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.

Ведомство призывает население ответственно оценить ситуацию и принять все меры для предотвращения распространения этого штамма, а также избегать мест скопления людей и сохранять безопасное расстояние, использовать соответствующие средства защиты, предпочтительнее респиратор, а при малейших симптомах простуды изолироваться и сдать тест на коронавирус.

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Версия на английском языке Lithuania detects 2 cases of omicron variant

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