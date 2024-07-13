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В Литве выросло число несчастных случаев со смертельным исходом на работе

В Литве выросло число несчастных случаев со смертельным исходом на работе В Литве увеличилось число несчастных случаев со смертельным исходом на работе.
Другие страны
13 июля 2024 г. 17:54
В Литве выросло число несчастных случаев со смертельным исходом на работе

В Литве увеличилось число несчастных случаев со смертельным исходом на работе.

Как передает Report со ссылкой на литовские СМИ, об этом сообщает Государственная инспекция труда.

В ведомстве указали, что с начала этого года в республике произошло уже восемь подобных инцидентов. При этом три случая были зарегистрированы только в мае этого года.

Кроме того, за первые шесть месяцев этого года было зафиксировано 54 несчастных случая, которые стали причиной тяжелых травм у работников.

"ГИТ обращает внимание работодателей на то, что эта череда смертельных случаев на производстве является результатом вопиющего игнорирования неоднократных рекомендаций и призывов ГИТ обеспечить безопасные условия для работников, выполняющих наиболее опасные работы", - говорится в сообщении.

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