В Литве выросло число несчастных случаев со смертельным исходом на работе

В Литве увеличилось число несчастных случаев со смертельным исходом на работе.

В Литве увеличилось число несчастных случаев со смертельным исходом на работе.

Как передает Report со ссылкой на литовские СМИ, об этом сообщает Государственная инспекция труда.

В ведомстве указали, что с начала этого года в республике произошло уже восемь подобных инцидентов. При этом три случая были зарегистрированы только в мае этого года.

Кроме того, за первые шесть месяцев этого года было зафиксировано 54 несчастных случая, которые стали причиной тяжелых травм у работников.

"ГИТ обращает внимание работодателей на то, что эта череда смертельных случаев на производстве является результатом вопиющего игнорирования неоднократных рекомендаций и призывов ГИТ обеспечить безопасные условия для работников, выполняющих наиболее опасные работы", - говорится в сообщении.