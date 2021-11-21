В Литве выразили сожаление в связи с решением Китая понизить уровень дипотношений

Литва выразила сожаление в связи с решением КНР понизить уровень дипломатических отношений между странами.

Литва выразила сожаление в связи с решением КНР понизить уровень дипломатических отношений между странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье МИД балтийской республики.

"Министерство иностранных дел Литвы сожалеет по поводу решения Китая не возвращать (в Вильнюс своего) посла и перевести дипломатические отношения на уровень временного поверенного", - говорится в сообщении.

"Литва еще раз подтверждает приверженность принципу "одного Китая", но одновременно заявляет о том, что имеет право развивать сотрудничество с Тайванем, принимать у себя и учреждать недипломатические представительства для практического осуществления этих связей, как поступают многие другие страны", - заявил литовский МИД.