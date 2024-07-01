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В Литве военный завод Rheinmetall начнут строить без разрешения на строительство

В Литве военный завод Rheinmetall начнут строить без разрешения на строительство Постройка завода германского оборонного концерна Rheinmetall по производству артиллерийских боеприпасов начнется в Литве без разрешения на строительство.
Другие страны
1 июля 2024 г. 17:20
В Литве военный завод Rheinmetall начнут строить без разрешения на строительство

Постройка завода германского оборонного концерна Rheinmetall по производству артиллерийских боеприпасов начнется в Литве без разрешения на строительство.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, проект постановления об этом подготовило Минэкономики к очередному заседанию правительства.

"Потребность в новых мощностях оборонного производства, обеспечение резерва боеприпасов для оказания регулярной помощи Украине являются приоритетом всей Европы, поэтому для ускорения процесса строительства завода концерна Rheinmetall разрешение на это может быть представлено не перед началом работ, а после их завершения", - говорится в проекте.

Для этого контракту необходимо придать статус безотлагательного для обеспечения государственной безопасности и обороны страны.

Завод по изготовлению артиллерийских снарядов калибра 155 мм будет строиться в Радвилишкском районе на государственной земле. Договор об аренде участка площадью 340 га намечено подписать в первой половине июля. Работы на объекте начнутся в октябре.

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