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В Литве стартуют учения с участием военнослужащих НАТО

В Литве стартуют учения с участием военнослужащих НАТО На трех полигонах Литвы сегодня начнутся международные учения подразделений огневой поддержки "Огненный гром 2024", которые продлятся до конца недели.
Другие страны
23 сентября 2024 г. 10:38
В Литве стартуют учения с участием военнослужащих НАТО

На трех полигонах Литвы сегодня начнутся международные учения подразделений огневой поддержки "Огненный гром 2024", которые продлятся до конца недели.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

В учениях примут участие артиллерийские подразделения Сухопутных войск Литовской армии, а также военные и военная техника Сил передового базирования НАТО, дислоцированного в Литве, и первого батальона 82-го артиллерийского полка США.

В ходе учений на полигонах в Кайряй и в Пабраде пройдут боевые стрельбы из литовских и союзных артиллерийских систем и минометов, а на полигоне в Казлу-Руде пройдут тренировки специалистов по управлению совместной огневой поддержкой.

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Версия на азербайджанском языке Litvada NATO qoşunlarının iştirakı ilə təlimlər başlayır

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