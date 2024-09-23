В Литве стартуют учения с участием военнослужащих НАТО

На трех полигонах Литвы сегодня начнутся международные учения подразделений огневой поддержки "Огненный гром 2024", которые продлятся до конца недели.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.
В учениях примут участие артиллерийские подразделения Сухопутных войск Литовской армии, а также военные и военная техника Сил передового базирования НАТО, дислоцированного в Литве, и первого батальона 82-го артиллерийского полка США.
В ходе учений на полигонах в Кайряй и в Пабраде пройдут боевые стрельбы из литовских и союзных артиллерийских систем и минометов, а на полигоне в Казлу-Руде пройдут тренировки специалистов по управлению совместной огневой поддержкой.