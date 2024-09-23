В Литве стартуют учения с участием военнослужащих НАТО

На трех полигонах Литвы сегодня начнутся международные учения подразделений огневой поддержки "Огненный гром 2024", которые продлятся до конца недели.

На трех полигонах Литвы сегодня начнутся международные учения подразделений огневой поддержки "Огненный гром 2024", которые продлятся до конца недели.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

В учениях примут участие артиллерийские подразделения Сухопутных войск Литовской армии, а также военные и военная техника Сил передового базирования НАТО, дислоцированного в Литве, и первого батальона 82-го артиллерийского полка США.

В ходе учений на полигонах в Кайряй и в Пабраде пройдут боевые стрельбы из литовских и союзных артиллерийских систем и минометов, а на полигоне в Казлу-Руде пройдут тренировки специалистов по управлению совместной огневой поддержкой.