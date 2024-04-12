В Литве создадут систему военных комендатур

Национальная система военных комендатур, которые будут действовать во всех самоуправлениях страны, создается в Литве.

Национальная система военных комендатур, которые будут действовать во всех самоуправлениях страны, создается в Литве.

Как передает Report со ссылкой на Made in Vilnius, об этом сообщил журналистам министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас.

Сообщается, что в мирное время будут действовать 27 постоянных комендатур, которые будут готовить тыловые кадры.

Отмечается, что комендатуры будут призваны подготовить население к обороне от условного противника.

"Это так называемая тыловая, территориальная система самообороны. Ее цель - борьба с различными группировками, защита объектов, выполнение других задач", - сказал Л. Касчюнас.