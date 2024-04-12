О нас

В Литве создадут систему военных комендатур

В Литве создадут систему военных комендатур Национальная система военных комендатур, которые будут действовать во всех самоуправлениях страны, создается в Литве.
Другие страны
12 апреля 2024 г. 13:10
В Литве создадут систему военных комендатур

Национальная система военных комендатур, которые будут действовать во всех самоуправлениях страны, создается в Литве.

Как передает Report со ссылкой на Made in Vilnius, об этом сообщил журналистам министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас.

Сообщается, что в мирное время будут действовать 27 постоянных комендатур, которые будут готовить тыловые кадры.

Отмечается, что комендатуры будут призваны подготовить население к обороне от условного противника.

"Это так называемая тыловая, территориальная система самообороны. Ее цель - борьба с различными группировками, защита объектов, выполнение других задач", - сказал Л. Касчюнас.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю праздника Рамазан
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю праздника Рамазан
9 апреля 2024 г. 21:09
Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева
Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева
9 апреля 2024 г. 20:04
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Рамазана
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Рамазана
9 апреля 2024 г. 15:46
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
9 апреля 2024 г. 13:58
В ряд судов Азербайджана назначены председатели и судьи
В ряд судов Азербайджана назначены председатели и судьи
8 апреля 2024 г. 16:21
Назначен новый председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами
Назначен новый председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами
8 апреля 2024 г. 12:14
Глава Северного Кипра позвонил президенту Азербайджана
Глава Северного Кипра позвонил президенту Азербайджана
6 апреля 2024 г. 18:38
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA
В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA
6 апреля 2024 г. 10:58
Минобороны: За минувшие сутки позиции азербайджанской армии 30 раз подверглись обстрелу
Минобороны: За минувшие сутки позиции азербайджанской армии 30 раз подверглись обстрелу
6 апреля 2024 г. 09:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi