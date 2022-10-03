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В Литве сообщили о подготовке плана усиления охраны границы с Россией

В Литве сообщили о подготовке плана усиления охраны границы с Россией Литва подготовила план мероприятий по усилению охраны госграницы с Калининградской областью России на случай увеличения попыток ее нелегального перехода уклоняющимися от объявленной в РФ частичной мобилизации военнообязанными россиянами.
Другие страны
3 октября 2022 г. 16:39
В Литве сообщили о подготовке плана усиления охраны границы с Россией

Литва подготовила план мероприятий по усилению охраны госграницы с Калининградской областью России на случай увеличения попыток ее нелегального перехода уклоняющимися от объявленной в РФ частичной мобилизации военнообязанными россиянами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник заявил журналистам глава комитета Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.

"План реагирования на ситуацию, когда, например, россияне могут попытаться зимой проникнуть в Литву, переходя замерзшие пограничные реки, подготовлен и при необходимости будет введен в действие", - сказал он.

Как отметил политик, граница с Калининградской областью (другой границы у Литвы с РФ нет) контролируется с помощью видеосистем. "Мы все видим. Если будет замечена активизация, а пограничники не смогут своими силами преградить путь через границу, будет задействована армия и другие инструменты", - заявил Касчюнас. Более детально о разработанном плане он не сообщил.

Отметим, что Литва заявила о том, что готова откликнуться на просьбу Киева и согласна пропускать в страну военнообязанных крымских татар, при предъявлении ими украинского паспорта.

Жителям Крыма разрешено иметь два паспорта - РФ и Украины.

"Мы готовы принять крымских татар, которые уклоняются от неправовой в их отношении мобилизации, объявленной Россией", - заявил начальник Службы охраны госграницы при МВД балтийской республики Рустамас Любаевас.

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Версия на азербайджанском языке Litva Rusiya ilə sərhədin mühafizəsini gücləndirmək üçün plan hazırlayır

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