В Литве собрались закупить танки для создания дивизии

Литва намерена создать дивизию, предпринимаются действия для закупки танков.

Литва намерена создать дивизию, предпринимаются действия для закупки танков.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил журналистам министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

"Мы заявили, что для создания дивизии необходимы мощности уровня дивизии: огневая поддержка, тяжелая техника, например, танки. Но это, конечно, требует дополнительного финансирования. У нас есть первоначальные оценки, я не буду их сейчас раскрывать, мы представим ее другим ведомствам, но в любом случае такие шаги предпринимаются", - сказал он.

Он не уточнил планы в отношении количества техники, а также не назвал страны, в которых возможны такие закупки.

По оценке Анушаускаса, финансирование обороны Литвы сейчас составляет около 2,9% от ВВП, включая средства, предназначенные для создания военной инфраструктуры. Он подчеркнул, что для создания дивизии нужно стремиться к финансированию в размере 3%.

"В будущем, конечно, оно должно быть, иначе мы не реализуем наши планы и обязательства. Другие страны движутся в направлении 2%, но нам следует идти дальше", - полагает он.