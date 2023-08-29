В Литве проведут учения со стрельбами по целям в Балтийском море

Артиллерийские учения со стрельбами по целям, находящимся в Балтийском море, проведут в Литве военные Бундесвера

Артиллерийские учения со стрельбами по целям, находящимся в Балтийском море, проведут в Литве военные Бундесвера.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило командование армии балтийской республики.

"С полигона Кайряй в течение вторника и среды будут осуществляться стрельбы из 155-миллиметровых гаубиц PzH 2000 по целям, находящимся в 15-25 км от берега Балтийского моря", - говорится в сообщении.

Будет произведено более 100 выстрелов. На время учений в акватории Балтийского моря будет ограничено судоходство и закрыта часть воздушного пространства.