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В Литве прошла акция протеста против ограничения прав непривитых граждан

В Литве прошла акция протеста против ограничения прав непривитых граждан Акция протеста против намерения властей ограничить права непривившихся от коронавируса прошла во вторник у здания Сейма (парламента) Литвы.
Другие страны
10 августа 2021 г. 14:27
В Литве прошла акция протеста против ограничения прав непривитых граждан

Акция протеста против намерения властей ограничить права непривившихся от коронавируса прошла во вторник у здания Сейма (парламента) Литвы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по оценке комиссариата полиции Вильнюсского уезда, в ней приняли участие около 4,5 тыс. человек.

"Организаторам было выдано разрешение на проведение акции с участием 5 тыс. человек. Норма соблюдена. Инцидентов не зафиксировано", - сообщила журналистам представитель полиции Юлия Самороковская.

Правительство намерено с 13 сентября запретить непривившимся жителям пользоваться общественным транспортом, посещать медицинские учреждения и магазины определенной категории, обращаться за контактными услугами. Эти ограничения не будут действовать для тех, кто не сделал прививку, но получил, пройдя тест на коронавирус, так называемый паспорт возможностей, а также для переболевших инфекцией.

Свое решение кабинет мотивирует тем, что так будет стимулироваться прививочная кампания. Ожидается, что правительство может одобрить ограничительные меры на заседании кабинета в среду.

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