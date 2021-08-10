В Литве прошла акция протеста против ограничения прав непривитых граждан

Акция протеста против намерения властей ограничить права непривившихся от коронавируса прошла во вторник у здания Сейма (парламента) Литвы.

Акция протеста против намерения властей ограничить права непривившихся от коронавируса прошла во вторник у здания Сейма (парламента) Литвы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по оценке комиссариата полиции Вильнюсского уезда, в ней приняли участие около 4,5 тыс. человек.

"Организаторам было выдано разрешение на проведение акции с участием 5 тыс. человек. Норма соблюдена. Инцидентов не зафиксировано", - сообщила журналистам представитель полиции Юлия Самороковская.

Правительство намерено с 13 сентября запретить непривившимся жителям пользоваться общественным транспортом, посещать медицинские учреждения и магазины определенной категории, обращаться за контактными услугами. Эти ограничения не будут действовать для тех, кто не сделал прививку, но получил, пройдя тест на коронавирус, так называемый паспорт возможностей, а также для переболевших инфекцией.

Свое решение кабинет мотивирует тем, что так будет стимулироваться прививочная кампания. Ожидается, что правительство может одобрить ограничительные меры на заседании кабинета в среду.