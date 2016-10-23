В Литве пройдет второй тур парламентских выборов

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/Второй тур голосования на парламентских выборах проводится в 68 избирательных округах Литвы в воскресенье.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

В стране действует смешанная избирательная система: 71 депутат избирается по одномандатным округам, еще 70 парламентариев — в многомандатном округе. Депутаты Сейма избираются на четыре года. Первый тур выборов состоялся 9 октября, в трех одномандатных округах депутаты были избраны. Во втором туре голосования за места в каждом одномандатном округе поборются по два кандидата, набравших наибольшее количество голосов.

Избирательные участки будут открыты в 7.00 и закроются в 20.00. Кроме того, голосование будет организовано во всех дипломатических представительствах Литвы за рубежом. Принять участие в голосовании имеют право все граждане Литвы старше 18 лет, кроме признанных судом недееспособными.

По данным Главной избирательной комиссии, в Литве зарегистрированы более 2,504 миллиона избирателей. Еще более 13 тысяч граждан страны, имеющих право принять участие в выборах, проживают за рубежом.