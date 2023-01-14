В Литве произошел взрыв на газопроводе

Взрыв произошел на линии магистрального газопровода в Пасвальском районе на севере Литвы, жители одной из деревень эвакуированы.

Взрыв произошел на линии магистрального газопровода в Пасвальском районе на севере Литвы, жители одной из деревень эвакуированы.

Как передает Report , об этом сообщил в эфире национального радио LRT директор районной администрации Повилас Бальчюнас.

"Огонь после взрыва поднялся на высоту 50 м. Согласно предварительным данным, пострадавших нет", - сказал он.

Местные власти эвакуируют жителей деревни Валакеляй, которая находится примерно в полукилометре от газопровода. "Присланы автобусы. Для приема людей подготовлены две школы", - отметил директор.

По его словам, паники нет, ситуация находится под контролем. Деревня Валакеляй, в которой проживает около 250 человек, находится в 4 км от районного центра.