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В Литве проходят учения ВМС по спасению на море с эвакуацией с тонущего судна

В Литве проходят учения ВМС по спасению на море с эвакуацией с тонущего судна Учения военно-морских сил (ВМС) "Аудрос шеймининкас" ("Повелитель бури") по спасению на море с эвакуацией людей с терпящего бедствие судна проходят в Литве.
Другие страны
24 сентября 2024 г. 09:04
В Литве проходят учения ВМС по спасению на море с эвакуацией с тонущего судна

Учения военно-морских сил (ВМС) "Аудрос шеймининкас" ("Повелитель бури") по спасению на море с эвакуацией людей с терпящего бедствие судна проходят в Литве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило командование армии балтийской республики.

"В рамках нового цикла боевой подготовки координационный спасательный центр ВМС проводит в акватории Балтики учения по спасению на море", - говорится в сообщении.

С участвующего в учениях судна "Шакяй", на котором будет имитирована грозящая жизнеспособности борта авария, спасателям предстоит снять более 120 человек.

В учениях примут участие ВМС и ВВС Литвы, подразделения гарнизона Клайпеды, пограничной службы береговой охраны, противопожарная служба, медицинская служба, Клайпедское самоуправление, дирекция Клайпедского порта, единый центр помощи на море, администрация безопасности на транспорте.

Командование предупредило, попросив население сохранять спокойствие, о высокой активности военных в Клайпеде во время учений, о том, что над городом будут летать военные вертолеты.

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