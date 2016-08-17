​В Литве проходят учения с участием военнослужащих США и Польши

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Мотопехотные подразделения Литвы, США и Польши принимают участие в тактических учениях Strong Hussar ("Стронг Хэзар"), начавшихся в среду на литовском полигоне Гайжюнай, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило министерство обороны балтийской республики, в маневрах от трех стран задействовано около 1,3 тыс. военнослужащих.

"В ходе учений будут отрабатываться оборонительные и наступательные действия, марш из района сосредоточения. Во время оборонительных операций подразделениям предстоит взаимодействовать с броневой поддержкой, которую обеспечат размещенные в Литве американские танки Abrams ("Абрамс")", - отметило военное ведомство.

Маневры Strong Hussar продлятся до 26 августа.