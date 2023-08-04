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В Литве признали более 1 тыс. граждан России и Беларуси угрозой нацбезопасности

В Литве признали более 1 тыс. граждан России и Беларуси угрозой нацбезопасности Более 1 тыс. граждан России и Беларуси, обратившихся к властям Литвы по вопросам вида на жительство или национальной визы, получили отказ, так как признаны лицами, представляющими угрозу для национальной безопасности.
Другие страны
4 августа 2023 г. 15:18
В Литве признали более 1 тыс. граждан России и Беларуси угрозой нацбезопасности

Более 1 тыс. граждан России и Беларуси, обратившихся к властям Литвы по вопросам вида на жительство или национальной визы, получили отказ, так как признаны лицами, представляющими угрозу для национальной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил департамент миграции балтийской республики.

"После обобщения данных анкет по ситуации на Украине, введенных в конце 2022 года для граждан России и Беларуси, а также с учетом неразглашаемой информации ответственных структур 1 164 гражданина этих стран объявлены несущими угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Ведомство насчитало 254 гражданина РФ, 43 из которых было отказано в выдаче временного вида на жительство, 46 обратившимся отказано в продлении этого документа, для 59 лиц он аннулирован. 52 россиянина лишены права постоянного проживания в стране. В 52 случаях гражданам России отказали в выдаче национальной визы Литвы.

Согласно подсчетам департамента, угрозу нацбезопасности также представляют 910 граждан Беларуси, 337 из которых было отказано в выдаче временного вида на жительство. 121 человеку отказано в продлении этого документа, для 205 лиц он был аннулирован. В 241 случае гражданам Беларуси отказали в выдаче национальной визы Литвы.

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Версия на английском языке Over 1,000 citizens of Russia, Belarus recognized as threat to national security in Lithuania

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