В Литве предложили предоставить Саакашвили гражданство страны

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Бывший депутат Литвы, депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс предлагает рассмотреть возможность предоставить литовское гражданство экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

П.Ауштрявичюс предлагает оценить решение Порошенко лишить Саакашвили украинского гражданства. По мнению литовского политика, члена Европарламента, в первую очередь "Саакашвили можно предоставить вид на жительство Литвы, бывший лидер Грузии мог бы здесь создать какую-нибудь организацию по политическому анализу, консультациям, а литовское гражданство позволит ему работать в Европе".

"Выдача гражданства Литвы – это комплексная вещь, правовое регулирование этого вопроса серьезное, но я не отбрасываю такой возможности", - отметил депутат Европарламента.