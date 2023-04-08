В Литве предложили обязать госслужащих декларировать связи с РФ и Беларусью

В парламенте Литвы предлагают обязать госслужащих декларировать связи с Россией и Беларусью.

В парламенте Литвы предлагают обязать госслужащих декларировать связи с Россией и Беларусью. Цель таких действий - побудить этих людей отказаться от бизнес-отношений с Москвой и Минском.

Как передает Report со ссылкой на Delfi, об этом заявил глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Литвы Лауринас Каэюнас.

Депутат связал свою инициативу с войной, которая продолжается в Украине, и поднял вопрос, не являются ли экономические связи с Россией и Беларусью поддержкой экономик этих стран.

"Ответственность за войну России в Украине лежит и на Беларуси. Россия с начала войны использует территорию Беларуси, размещает там своих военных", - пояснил политик.

Если предложение Кащюнаса примут, то лица, декларирующие публичные и личные интересы, должны будут указывать информацию о деятельности связанных с ними юридических лиц в России или Беларуси, а также контакты с юридическими и физическими лицами в этих странах.