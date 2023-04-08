О нас

В Литве предложили обязать госслужащих декларировать связи с РФ и Беларусью

В Литве предложили обязать госслужащих декларировать связи с РФ и Беларусью В парламенте Литвы предлагают обязать госслужащих декларировать связи с Россией и Беларусью.
Другие страны
8 апреля 2023 г. 01:50
В Литве предложили обязать госслужащих декларировать связи с РФ и Беларусью

В парламенте Литвы предлагают обязать госслужащих декларировать связи с Россией и Беларусью. Цель таких действий - побудить этих людей отказаться от бизнес-отношений с Москвой и Минском.

Как передает Report со ссылкой на Delfi, об этом заявил глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Литвы Лауринас Каэюнас.

Депутат связал свою инициативу с войной, которая продолжается в Украине, и поднял вопрос, не являются ли экономические связи с Россией и Беларусью поддержкой экономик этих стран.

"Ответственность за войну России в Украине лежит и на Беларуси. Россия с начала войны использует территорию Беларуси, размещает там своих военных", - пояснил политик.

Если предложение Кащюнаса примут, то лица, декларирующие публичные и личные интересы, должны будут указывать информацию о деятельности связанных с ними юридических лиц в России или Беларуси, а также контакты с юридическими и физическими лицами в этих странах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Litvada dövlət qulluqçuları Rusiya ilə əlaqələrini bəyan edilməyə məcbur edilə bilər

Другие новости из категории

Спонсор из ОАЭ готов профинансировать возвращение Месси в Барселону
Спонсор из ОАЭ готов профинансировать возвращение Месси в "Барселону"
8 апреля 2023 г. 02:20
Все пострадавшие при теракте в Тель-Авиве оказались туристами
Все пострадавшие при теракте в Тель-Авиве оказались туристами
8 апреля 2023 г. 00:48
Нетаньяху распорядился мобилизовать все резервные роты военной полиции после теракта
Нетаньяху распорядился мобилизовать все резервные роты военной полиции после теракта
8 апреля 2023 г. 00:39
Автомобиль въехал в толпу у набережной в Тель-Авиве, есть погибший и раненые
Автомобиль въехал в толпу у набережной в Тель-Авиве, есть погибший и раненые
7 апреля 2023 г. 23:35
У аэропорта Сулеймании на севере Ирака произошел взрыв
У аэропорта Сулеймании на севере Ирака произошел взрыв
7 апреля 2023 г. 22:54
Блинкен: Китай пытается одновременно занимать две стороны
Блинкен: Китай пытается одновременно занимать две стороны
7 апреля 2023 г. 22:38
Украина не будет поставлять зерно Польше до 1 июля
Украина не будет поставлять зерно Польше до 1 июля
7 апреля 2023 г. 22:01
Байден продлил на год режим некоторых санкций против России
Байден продлил на год режим некоторых санкций против России
7 апреля 2023 г. 21:00
В Швеции четыре человека взяты под стражу по подозрению в подготовке теракта
В Швеции четыре человека взяты под стражу по подозрению в подготовке теракта
7 апреля 2023 г. 19:51
В Канаде один человек погиб из-за последствий ледяного дождя
В Канаде один человек погиб из-за последствий ледяного дождя
7 апреля 2023 г. 19:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi