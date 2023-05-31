В Литве предложено открыть уголовное дело в отношении двух российских журналистов

Председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (СНБО) Лауринас Кащюнас обратился к генеральному прокурору Ниде Грунскене с запросом открыть уголовное дело в отношении двух российских журналистов - Владимира Соловьева и Антона Кр

Председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (СНБО) Лауринас Кащюнас обратился к генеральному прокурору Ниде Грунскене с запросом возбудить уголовное дело в отношении двух российских журналистов - Владимира Соловьева и Антона Красовского.

Как передает Report, об этом сообщает DELFI.

В своем заявлении депутат просит начать досудебное расследование по факту подстрекательства к военным преступлениям и преступлениям против человечности под универсальной юрисдикцией и привлечь к ответственности В.Соловьева и А. Красовского.

В заявлении Л. Кащюнас указал на публичные выступления двух российских журналистов, в которых они призывали к крайне жестокому обращению с украинцами, к нападению России на страны Балтии, распространяли иной вид пропаганды. Литовский депутат также подчеркнул, что "указанные пропагандисты выступают в роли публичных и влиятельных лиц, выполняющих прямые поручения и задачи российских властей".

"Весь предоставляемый им эфир наполнен исключительно темами, связанными с войной, ненавистью, агрессией и подстрекательством к убийствам. Поэтому следует рассматривать их действия как неслучайные, долгосрочные, системные и совершаемые с прямым намерением", - добавил он.