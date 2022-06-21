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В Литве пообещали пропустить весь погруженный до 17 июня транзит из России

В Литве пообещали пропустить весь погруженный до 17 июня транзит из России Литва заявила, что весь погруженный до 17 июня российский транзит проедет через территорию республики.
Другие страны
21 июня 2022 г. 04:31
В Литве пообещали пропустить весь погруженный до 17 июня транзит из России

Литва заявила, что весь погруженный до 17 июня российский транзит проедет через территорию республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.

"То, что они сообщили в этой телеграмме (российским представителям), сводится к тому, что все, что до 17 (июня) было загружено, проедет, все будет пропущено через литовскую территорию", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Рябоконь добавил, что транзит, загруженный после 17 июня, не будет пропущен через Литву по многим позициям. "Стоит упомянуть, что речь идет об определенных позициях, другое дело, что их чрезвычайно много. И губернатор (Калининградской области Антон Алиханов) говорит, что это порядка половины всей товарной продукции, которую получает Калининград", - уточнил он.

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