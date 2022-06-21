В Литве пообещали пропустить весь погруженный до 17 июня транзит из России

Литва заявила, что весь погруженный до 17 июня российский транзит проедет через территорию республики.
"То, что они сообщили в этой телеграмме (российским представителям), сводится к тому, что все, что до 17 (июня) было загружено, проедет, все будет пропущено через литовскую территорию", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
Рябоконь добавил, что транзит, загруженный после 17 июня, не будет пропущен через Литву по многим позициям. "Стоит упомянуть, что речь идет об определенных позициях, другое дело, что их чрезвычайно много. И губернатор (Калининградской области Антон Алиханов) говорит, что это порядка половины всей товарной продукции, которую получает Калининград", - уточнил он.