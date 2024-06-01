В Литве поддержали размещение войск НАТО в Украине

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что его страна поддерживает идею размещения войск НАТО в Украине.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что его страна поддерживает идею размещения войск НАТО в Украине.

Как сообщает Report , свою точку зрения он изложил в интервью телеканалу ZDF.

Отвечая на вопрос о размещении войск НАТО в Украине, глава литовского МИД отметил, что в этом вопросе его страна "на стороне Франции: ничего нельзя снимать с повестки дня". "Потому что нам еще далеко до победы", - констатировал он.

Министр также подчеркнул, что Венгрия может оказать влияние на Россию для завершения войны в Украине.

"Вы знаете, каково мое предложение венграм? У них все еще есть открытые каналы связи с президентом РФ Владимиром Путиным. Они должны воспользоваться возможностями и донести послание мира", - заявил Ландсбергис.