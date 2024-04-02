В Литве поддержали кандидатуру и.о. премьера Нидерландов на пост генсека НАТО

Литва поддерживает кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря Североатлантического альянса.

Литва поддерживает кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря Североатлантического альянса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции с находящимся с визитом в Вильнюсе Марком Рютте.

"Литва поддерживает кандидату Рютте. Он был одним из тех, кто первым из европейских политиков распознал исходящие от России угрозы, значительно адаптировал и изменил свои взгляды на Россию, а также не декларациями, а реальными делами обеспечил участие своей страны в обеспечении безопасности восточного фланга НАТО, а значит, и Литвы", - сказал Науседа.

Кандидатуру Рютте поддерживают США, Германия и Франция, однако не исключено, что он может не собрать достаточно голосов из-за противодействия восточных союзников.