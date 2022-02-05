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В Литве отменили COVID-сертификаты

В Литве отменили COVID-сертификаты Правительство Литвы приняло решение, что с 5 февраля в связи с изменением эпидемиологической ситуации больше не придется использовать COVID-сертификаты внутри страны.
Другие страны
5 февраля 2022 г. 08:10
В Литве отменили COVID-сертификаты

Правительство Литвы приняло решение, что с 5 февраля в связи с изменением эпидемиологической ситуации больше не придется использовать COVID-сертификаты внутри страны.

Как передает Report со ссылкой на LRT, в ходе заседания члены кабина подчеркнули, что COVID-сертификат остается в арсенале борьбы с коронавирусом, его можно будет использовать и в дальнейшем, если возникнет такая потребность. Однако премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выразила надежду, что паспорта возможностей (так в Литве называют COVID-сертификаты) больше не придется возвращать.

"Мы убедились, что этот инструмент работает. Сначала он позволил бизнесу открыться, а затем позволил ему не закрываться. И, возможно, кого-то он подтолкнул сделать прививку и поберечь свое здоровье", - заявила премьер, добавив, что осознанность и использование средств профилактики коронавируса являются ключевыми для снижения уровня заболеваемости.

При этом в стране вводятся другие ограничения - например, торговые центры смогут работать при количестве посетителей не более одного человека на площади 15 кв.м.

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