В Литве отменили COVID-сертификаты

Правительство Литвы приняло решение, что с 5 февраля в связи с изменением эпидемиологической ситуации больше не придется использовать COVID-сертификаты внутри страны.
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"Мы убедились, что этот инструмент работает. Сначала он позволил бизнесу открыться, а затем позволил ему не закрываться. И, возможно, кого-то он подтолкнул сделать прививку и поберечь свое здоровье", - заявила премьер, добавив, что осознанность и использование средств профилактики коронавируса являются ключевыми для снижения уровня заболеваемости.
При этом в стране вводятся другие ограничения - например, торговые центры смогут работать при количестве посетителей не более одного человека на площади 15 кв.м.