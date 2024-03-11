В Литве официально запретили автомобили с российскими номерами

В Литве вступил в силу запрет на использование автомобилей с российскими государственными регистрационными номерами в 00:00.

В Литве вступил в силу запрет на использование автомобилей с российскими государственными регистрационными номерами в 00:00.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, исключения предусмотрены для автомобилей дипломатического корпуса и транспортных средств, которые следуют транзитом в Калининградскую область и из нее.

Всем остальным таким автомобилям предписывалось либо покинуть территорию балтийской республики, либо владельцы должны были перерегистрировать их в Литве.

По данным таможенного департамента, по состоянию на 10 марта в Литве оставалось около 50 машин с российскими госномерами. Как указало ведомство, эти транспортные средства, если они не выехали из страны, подлежат конфискации, а их владельцы наказываются за административное правонарушение штрафом в размере от €200 до €6 тыс.

Автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область и из нее, могут находиться на территории Литвы в течение 24 часов.