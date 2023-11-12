В Литве официально началась президентская гонка

В Литве 12 ноября официально стартует предвыборная кампания на пост президента республики.

В Литве 12 ноября официально стартует предвыборная кампания на пост президента республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, гонка начинается за шесть месяцев до голосования по решению главного избиркома страны.

Как отмечает ЦИК Литвы, теперь партии республики могут зарегистрировать своих претендентов в избиркоме. Кроме того, это открывает путь для заявок самовыдвиженцев. Сами выборы назначены на 12 мая 2024 года, второй тур может состоятся 26 мая, если ни один из кандидатов не получит большинства голосов.

Литва является парламентской республикой, так что полномочия президента в стране существенно ограничены. На данный момент на этот пост есть четыре претендента - бывший командующей армией Литвы, генерал-лейтенант в отставке Валдас Туткус, мэр Казлу Руда Мантас Варашка, экс-министр здравоохранения страны Аурелиюс Верига и действующий председатель правительства Ингрида Шимоните. При этом действующий глава Литвы Гитанас Науседа также имеет возможность принять участие в голосовании, но пока не озвучивал свою позицию по этому вопросу.