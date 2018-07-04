 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Литве объявлена экстремальная ситуация в связи с засухой

    Литовские аграрии в связи с засухой лишились трети урожая, больше всего пострадали южные регионы страны

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Правительство Литвы на заседании сегодня объявило экстремальную ситуацию по всей стране в связи с засухой.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", заседание транслировалось онлайн.

    На прошлой неделе специальная правительственная комиссия предложила в связи с последствиями засухи для сельского хозяйства объявить экстремальную ситуацию в масштабе всего государства. Это позволит земледельцам сократить их обязательства перед закупщиками сельхозпродукции.

    Министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис заявил, что литовские аграрии в связи с засухой лишились трети урожая, больше всего пострадали южные регионы страны.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi