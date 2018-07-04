В Литве объявлена экстремальная ситуация в связи с засухой

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Правительство Литвы на заседании сегодня объявило экстремальную ситуацию по всей стране в связи с засухой.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", заседание транслировалось онлайн.

На прошлой неделе специальная правительственная комиссия предложила в связи с последствиями засухи для сельского хозяйства объявить экстремальную ситуацию в масштабе всего государства. Это позволит земледельцам сократить их обязательства перед закупщиками сельхозпродукции.

Министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис заявил, что литовские аграрии в связи с засухой лишились трети урожая, больше всего пострадали южные регионы страны.