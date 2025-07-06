В Литве назвали погранконтроль капитуляцией перед нелегальной миграцией

Временное восстановление Варшавой пограничного контроля на польско-литовской и польско-немецкой границах является капитуляцией перед нелегальной миграцией, считает президент Литвы Гитанас Науседа.

Временное восстановление Варшавой пограничного контроля на польско-литовской и польско-немецкой границах является капитуляцией перед нелегальной миграцией, считает президент Литвы Гитанас Науседа.

Как передает Report, с такой оценкой он выступил на совместной пресс-конференции с находящимся в Вильнюсе президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Необходимо добиться идеального контроля на границе и как можно скорее отказаться от мер, которые несвойственны Евросоюзу и являются временной капитуляцией перед проблемой", - сказал он.

Президент признал, что восстановление погранконтроля связано со скопившимися проблемами, которые иными способами разрешить невозможно. "Однако эти шаги должны быть временными и результативными настолько, чтобы их как можно скорее отменить", - подчеркнул Науседа.

В свою очередь президент ФРГ отметил, что его страна координирует действия с Польшей. "Мы согласуем с Польшей шаги по разрешению ситуации. Надеюсь, из-за нее между нашими странами не будет долгосрочных споров", - заявил Штайнмайер.