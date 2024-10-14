О нас

В Литве начинаются учения "Сильный грифон 2024" с участием военных США, Британии и Польши

В Литве начинаются учения "Сильный грифон 2024" с участием военных США, Британии и Польши Международные учения "Сильный грифон 2024", организованные пехотной бригадой "Жемайтия", начинаются в понедельник на полигоне в Швенченском районе Литвы.
Другие страны
14 октября 2024 г. 09:17
В Литве начинаются учения Сильный грифон 2024 с участием военных США, Британии и Польши

Международные учения "Сильный грифон 2024", организованные пехотной бригадой "Жемайтия", начинаются в понедельник на полигоне в Швенченском районе Литвы.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Литовские вооруженные силы заявили, что целью ежегодных учений является обучение подразделений бригады "Жемайтия" планированию и проведению оборонительных операций во взаимодействии с подразделениями союзников.

В понедельник планируется интенсивное перемещение военной техники по маршруту Клайпеда - Казлу-Руда, а 20 октября - по маршруту Казлу-Руда - Пабраде.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств и правительств СНГ
Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств и правительств СНГ
8 октября 2024 г. 20:25
В Москве состоялся неформальный обед глав государств и правительств СНГ
В Москве состоялся неформальный обед глав государств и правительств СНГ
8 октября 2024 г. 00:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi