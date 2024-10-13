В Литве началось голосование на очередных парламентских выборах

Голосование в первом туре очередных выборов в Сейм (однопалатный парламент) началось в Литве. В 07:00 по местному времени (08:00 по бакинскому времени) открылись около 2 тыс. избирательных участков.

Голосование в первом туре очередных выборов в Сейм (однопалатный парламент) началось в Литве. В 07:00 по местному времени (08:00 по бакинскому времени) открылись около 2 тыс. избирательных участков.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, голосование продлится до 20:00 (21:00 по бакинскому времени).

Предусмотрен и второй тур, который пройдет 27 октября в тех одномандатных округах, где не будет выявлен победитель. Во второй тур выходят два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

За 141 депутатский мандат поборются 1 740 кандидатов - представители 16 политических партий и коалиции трех партий. В многомандатных округах партия должна преодолеть пятипроцентный барьер, чтобы пройти в Сейм и сформировать в нем фракцию.

В тройку фаворитов, по мнению экспертов и данным опросов общественного мнения, входят оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы, правящая консервативная партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" и дебютант парламентских выборов - политическая партия "Заря над Неманом".

Парламентарием может стать постоянно проживающий в Литве гражданин в возрасте 25 лет и старше. Верхнего порога возраста не существует.

Предварительные итоги голосования обычно становятся известны в ночь на понедельник.