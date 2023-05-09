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В Литве начались учения НАТО "Железный волк"

В Литве начались учения НАТО "Железный волк" В Литве стартовали двухнедельные учения НАТО "Железный волк — 2023".
Другие страны
9 мая 2023 г. 03:50
В Литве начались учения НАТО Железный волк

В Литве стартовали двухнедельные учения НАТО "Железный волк — 2023".

Как передает Report, об этом сообщает литовский государственный телерадиоканал LRT.

В маневрах примут участие около 3,5 тыс. военнослужащих и 600 единиц военной техники из Литвы и других стран НАТО, включая Бельгию, Канаду, Хорватию, Чехию, Германию, Норвегию, Португалию, Люксембург, Польшу, Нидерланды, Норвегию, Великобритании и США.

В ходе учений дислоцированная в Литве боевая группа усиленного передового присутствия НАТО и пехотный батальон Вайдотас Вооруженных сил Литвы отработают проведение наступательных и оборонительных операций.

Основная часть действий пройдет на полигоне Гайжюнай в Йонавском районе Литвы, только там в ходе маневров будут применяться взрывчатые вещества. Часть учений пройдет и в жилых районах: войска и военную технику смогут увидеть жители Укмергского, Йонавского, Кайшядорисского и Кедайняйского районов.

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