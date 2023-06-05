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В Литве начались международные морские учения

В Литве начались международные морские учения В Литве начались начались международные морские учения Audros smūgis, часть эпизодов которых пройдет на территории порта Клайпеды и в районе пляжей побережья Балтийского моря.
Другие страны
5 июня 2023 г. 14:25
В Литве начались международные морские учения

В Литве начались начались международные морские учения Audros smūgis, часть эпизодов которых пройдет на территории порта Клайпеды и в районе пляжей побережья Балтийского моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает командование военно-морских сил республики.

"Крупнейшие в Литве в текущем году морские учения пройдут с 5 по 11 июня в территориальных водах Литвы на Балтийском море, а также в Куршском заливе, в акватории Клайпедского государственного морского порта и в районе пляжа в Нимерсете", - говорится в сообщении.

Участвующим в маневрах кораблям ВМС Италии, Литвы, Польши, Португалии и Румынии предстоят отработка мероприятий по поиску и обезвреживанию мин, задачи по охране от гибридных угроз, а также надводных, подводных и воздушных угроз и обороне порта.

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