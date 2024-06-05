В Литве начались крупнейшие морские учения НАТО Baltops

Крупнейшие морские учения НАТО Baltops 24 начались в среду в Литве.

Крупнейшие морские учения НАТО Baltops 24 начались в среду в Литве.

Как передает Report, об этом сообщило Войско польское.

"Более 50 кораблей различных классов и типов, 45 вертолетов и самолетов, 9 тысяч военнослужащих участвуют в учениях Baltops 24 в этом году. Важнейшие морские учения НАТО в бассейне Балтийского моря стартуют уже в среду, 5 июня, в Клайпеде", - говорится в сообщении.

В этом году в учениях примут участие представители всех видов Вооруженных сил Польши.

Польские военные утверждают, что сценарий учений предусматривает действия на фоне конфликта между вымышленными государствами, а само учение носит оборонительный характер.

В учении примут участие 20 стран Североатлантического альянса. Мероприятия будут проводиться по всему бассейну Балтийского моря, а также на суше в Швеции, Польше, Германии и Литве.