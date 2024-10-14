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В Литве на выборах в Сейм правящая партия вышла на второе место

В Литве на выборах в Сейм правящая партия вышла на второе место Правящая в Литве партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" проиграла очередные выборы в Сейм (однопалатный парламент) страны, но сумела подняться с третьего, на котором долго находилась, на второе место.
Другие страны
14 октября 2024 г. 04:22
В Литве на выборах в Сейм правящая партия вышла на второе место

Правящая в Литве партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" проиграла очередные выборы в Сейм (однопалатный парламент) страны, но сумела подняться с третьего, на котором долго находилась, на второе место.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, обновляемые в режиме онлайн на сайте Главной избирательной комиссии Литвы.

После того как в комиссию стали поступать сведения из крупнейших городов Литвы, дебютант парламентских выборов - политическая партия "Заря над Неманом" - стала сдавать позиции. В итоге консерваторы после подсчета голосов с 1 834 из 1 947 участков с 16,75% поднялись на второе место. У партии "Заря над Неманом" 15,54%.

Сейм (однопалатный парламент) состоит из 141 депутата. Они избираются на четыре года всеобщим тайным голосованием по смешанной системе: 71 - в одномандатных округах по мажоритарной системе, 70 - по партийным спискам. 27 октября состоится второй тур выборов.

Он понадобится на тех участках, где ни одному из претендентов не удается набрать более 50% голосов. Во втором туре за мандат поспорят два лидера предыдущего этапа. Это тоже может сказаться на расстановке сил в Сейме. Социал-демократы провели во второй тур 22, консерваторы - 24 кандидатов.

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Версия на азербайджанском языке Litvada parlament seçkilərində hakim partiya ikinci yerə çıxıb

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