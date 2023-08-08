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В Литве на счетах заморожены 103 млн евро из-за санкций против России и Беларуси

В Литве на счетах заморожены 103 млн евро из-за санкций против России и Беларуси В Литве на счетах заморожено более 103 млн евро из-за санкций в отношении России и Беларуси.
Другие страны
8 августа 2023 г. 13:41
В Литве на счетах заморожены 103 млн евро из-за санкций против России и Беларуси

В Литве на счетах заморожено более 103 млн евро из-за санкций в отношении России и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает сайт Службы расследования финансовых преступлений Литвы, контролирующей выполнение санкций в стране.

Санкции применены к 16 юридическим и физическим лицам: 9 компаниям из России и шести юрлицам и одному физическому лицу из Беларуси.

Общая сумма средств, замороженных на счетах российских компаний, составляет более 69,51 млн евро и 810 тыс. долларов. На счетах белорусских компаний и физических лиц заморожены средства на общую сумму 23,71 млн евро и 7,68 млн долларов.

Также заморожены перечисленные подпавшими под санкции лицами деньги.

"Общая сумма входящих замороженных средств, на отправителей которых распространяются ограничительные меры Евросоюза, составляет более 1,33 млн евро, более 1,583 млн долларов и более 215 тыс. российских рублей", - говорится в сообщении.

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