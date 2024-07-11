В Литве компания Payeer получила рекордный штраф за обход санкций против РФ

Действующая в Литве компания Payeer (электронная платежная система) оштрафована на более чем 9,3 млн евро в обход санкций против России.

Действующая в Литве компания Payeer (электронная платежная система) оштрафована на более чем 9,3 млн евро в обход санкций против России.

Как передает Report со ссылкой на литовские СМИ, об этом сообщили в Службе расследований финансовых преступлений (FNTT) при МВД Литвы.

Из этой суммы 8,23 млн евро за проведение операции с криптовалютой, 1,06 млн евро - за отмывание денег.

В ведомстве отметили, что этот штраф стал рекордным, который был назначен FNTT за нарушение международных санкций.

Payeer была зарегистрирована в Литве 20 октября 2022 года, но фактически начала свою деятельность 17 января 2023 года, когда у ее предшественницы, зарегистрированной в Эстонии компании Payeer, была отозвана лицензия.

"Комиссия по реализации международных санкций установила, что с момента фактического начала деятельности Payeer владеет криптовалютной платформой Payeer.com, через которую компания позволяла своим клиентам, в основном из России, проводить транзакции в российских рублях путем перевода их из российских банков, находящихся под санкциями Евросоюза", - указано в заявлении.

В нем отмечается, что таким образом зарегистрированная в Литве компания "нарушала международное санкционное законодательство в течение более полутора лет". За этот период у Payeer было не менее 213 тыс. клиентов, а выручка компании достигла более 164 млн евро.