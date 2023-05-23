В Литве из-за разлива опасных веществ эвакуировали около 500 человек

Разлив опасных химических веществ в Каунасском районе Литвы заставил эвакуировать около 500 человек.

Разлив опасных химических веществ в Каунасском районе Литвы заставил эвакуировать около 500 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил департамент полиции.

"Из-за опасных химических веществ с летучими газами, оказавшихся в централизованной канализационной системе, нам пришлось эвакуировать около 500 жителей Каунасского района", - говорится в сообщении.

Один из сотрудников противопожарно-спасательной службы, работавший на месте происшествия, получил химическое отравление и был госпитализирован.