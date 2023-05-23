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В Литве из-за разлива опасных веществ эвакуировали около 500 человек

В Литве из-за разлива опасных веществ эвакуировали около 500 человек Разлив опасных химических веществ в Каунасском районе Литвы заставил эвакуировать около 500 человек.
Другие страны
23 мая 2023 г. 10:57
В Литве из-за разлива опасных веществ эвакуировали около 500 человек

Разлив опасных химических веществ в Каунасском районе Литвы заставил эвакуировать около 500 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил департамент полиции.

"Из-за опасных химических веществ с летучими газами, оказавшихся в централизованной канализационной системе, нам пришлось эвакуировать около 500 жителей Каунасского района", - говорится в сообщении.

Один из сотрудников противопожарно-спасательной службы, работавший на месте происшествия, получил химическое отравление и был госпитализирован.

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Версия на английском языке About 500 people evacuated in Lithuania due to spill of dangerous substances

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