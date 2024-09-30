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В Литве хотят разрешить сбивать метеозонды на границе с Россией и Беларусью

В Литве хотят разрешить сбивать метеозонды на границе с Россией и Беларусью Литовским пограничникам необходимо разрешить сбивать воздушные шары с контрабандой, запущенные с территории Беларуси или России.
Другие страны
30 сентября 2024 г. 13:58
В Литве хотят разрешить сбивать метеозонды на границе с Россией и Беларусью

Литовским пограничникам необходимо разрешить сбивать воздушные шары с контрабандой, запущенные с территории Беларуси или России.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Лауринас Касчюнас.

По его словам, в мирное время это не должно быть задачей военных, поскольку "по сути это вопрос борьбы с контрабандой". Тем более, что пока нет никаких признаков того, что воздушные шары переносят что-то более опасное, чем контрабандные сигареты.

Он также отметил, для защиты критически важной инфраструктуры внутри страны можно подключить Службу общественной безопасности.

Ранее член комитета Сейма по нацбезопасности и обороне Дайнюс Гайжаускас заявил о том, что метеозонд с контрабандой сигарет из Беларуси долетел до Вильнюса и упал прямо туда, где тренируются учебные самолеты в Вильнюсском аэропорту. По его словам, на прошлой неделе на территорию Литвы прилетело около 150 метеозондов.

Служба охраны госграницы Литвы нередко сообщает о попытках переправить контрабандные грузы с помощью метеозондов. Если за весь прошлый год было зафиксировано лишь три метеорологических шара с нелегальным товаром, то в этом году их уже насчитывается несколько десятков.

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