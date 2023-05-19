В Литве хотят переименовать Россию на Московию

Литва рассматривает возможность переименования России в Московию. Комитет по вопросам будущего Сейма Литвы начинает дискуссию о том, имеет ли смысл изменить географическое название страны-агрессора.

Литва рассматривает возможность переименования России в Московию. Комитет по вопросам будущего Сейма Литвы начинает дискуссию о том, имеет ли смысл изменить географическое название страны-агрессора.

Как передает Report со ссылкой на Verslo Zinios, об этом заявил глава комитета Сейма Литвы Раймундас Лопата.

По его словам, литовские политики будут искать решение на основе выводов историка Альфреда Бумблаускаса, который представит в Сейме свой доклад по поводу истории РФ.

"Мы называем Россию Россией, потому что она так называет в первую очередь себя. С исторической точки зрения Великого княжества Литовского мы будем искать более приемлемую и точную оценку исторической роли страны для Литвы и Запада, чем укоренившийся в западном сознании великорусский нарратив. Соответственно, мы будем выяснять, как лучше называть страну, которую мы традиционно называем Россией: называть ли ее Россией, или как-то иначе", - заявил Лопата.