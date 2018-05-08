В Лиссабоне умер посол России в Португалии

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Посол России в Португалии Олег Белоус скончался в Лиссабоне на 67-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в МИД России.

"Министерство иностранных дел Российской Федерации с глубоким прискорбием извещает, что 8 мая 2018 года в Лиссабоне скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Португалии О. Н. Белоус", - сообщили в российском дипведомстве.

Информация о причинах смерти дипломата на приводится.